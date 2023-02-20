مصادر: زواج الفنان وائل كفوري من فتاة مغربية نهاية الأسبوع

علمت «الوطن» من مصادرها المقربة من الفنان اللبناني وائل كفوري، اقتراب زواجه مدنيا من فتاة مغربية تدعى ماجي خلال الأيام المقبلة وبالتحديد نهاية الأسبوع الجاري.

زواج وائل كفوري من أنجيلا بشارة

وأشارت المصادر لـ«الوطن» إلى أن السبب الرئيسي وراء تأخر إعلان الزفاف هو عدم موافقة عدد من أهل العروس بالمغرب.

وائل كان قد اقترب بقوة من ماجي منذ عدة سنوات، ولكنه ابتعد عنها خلال زواجه الأول من أنجيلا جورج بشارة، التي انفصل عنها بعد إنجابه منها.

وائل كفوري أحيا حفل 6 أكتوبر في مصر

يذكر أنّ الفنان وائل كفورى أحيا مؤخرا حفلا في مصر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة الفنانة أصالة، وأعلنت الشركة المنظمة نفاد تذاكر الحفل بسبب الإقبال الكبير من قبل الجمهور.

وطرح الفنان وائل كفوري، مؤخرا، أغنية بعنوان ست الكل وتعاون فيها مع الشاعر سليم عساف، وهو أيضا الذي تولى تلحينها ومن عمر صباغ.