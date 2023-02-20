«الوثائقية» تبث فيلما تسجيليا عن مبادرة «حياة كريمة» وتستعرض آراء الوزراء

استعرض الفيلم الوثائقي «حياة كريمة»، المذاع على القناة «الوثائقية»، أراء عدد من الوزراء بشأن مبادرة «حياة كريمة»، حيث قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق، إن الشباب الذين تثقفوا في الأكاديمية الوطنية للتدريب كان لهم دور كبير في الوزارة.

وأضاف «شعراوي»، أنه كان هناك تكليفات من رئيس الوزراء بقياس مدى رضاء المواطن المصري في مشروعات مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.

«حياة كريمة» والشباب المصري

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الشباب لهم دور كبير في مبادرة «حياة كريمة»، فنحن دولة شابة، وشباب البرنامج الرئاسي من خلال الاستثمار الذي تم فيه والحوارات التي تمت معهم نفذوا مبادرة حياة كريمة.

الريف المصري يمثل 57 % من حجم السكان في مصر

وأضافت السعيد، خلال الفيلم الوثائقي، أن الريف المصري يمثل 57 % من حجم السكان في مصر، ولكنه هو الأقل حظا على مستوى دول العالم وليس مصر فقط، وكان من المهم أن نتوجه بالتنمية في الريف المصري.