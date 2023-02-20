إصابة 6 أشخاص في انقلاب «تروسيكل» بالبحيرة (أسماء)

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق البستان بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث انقلاب تروسيكل

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق البستان، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي انقلاب التروسيكل

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة سعيد محمد إبراهيم غازي 45 عاما، وجملات محمد إبراهيم غازي 40 عاما، ومنى محمد إبراهيم يوسف 35 عاما، وسهير مبروك غازي محمد 42 عاما، وسماح محمد إبراهيم يوسف 37 عاما، ومحمد عبد السلام بيومي النمر 45 عاما، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.