عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة «ساحر» (فيديو)

روج مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة ساحر، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر عمر كمال، البرومو الدعائي للأغنية وعلق عليه: «ساحر.. قريبا».

دويتو النجمة البعيدة

وطرح عمر كمال، مؤخرا، الدويتو الغنائي الجديد «النجمة البعيدة»، الذي يجمعه بشيماء المغربي، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

وتعد الأغنية ثاني تعاون بينهما بعد نجاح دويتو «إنتي قلبي»، الذي تصدر التريند في أول أيام طرحه.

حفلات عمر كمال

كما أحيا عمر كمال مؤخرا حفلين غنائيين بمدينة تورنتو بكندا للجاليات العربية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع عمر كمال بالرقص والغناء معه.