10 معلومات عن استعدادات أسيوط لمجابهة الطوارئ بمشاركة 686 معدة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الطوارئ والأزمات، وذلك من خلال جاهزية المعدات والعاملين وتدريبهم ضمن مشروع صقر 112 بمختلف مراكز المحافظة.

وفيما يلي 10 معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ:

- شارك في عرض الاصطفاف 686 معدة من المعدات المتوافرة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن.

- اصطفاف معدات وسيارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذي تم بقرية عرب مطير بمركز الفتح.

- تجريه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة في مواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة.

- استعراض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي للاصطفاف ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة.

- تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكل المعدات والسيارات المشاركة ومدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أي أزمات أو كوارث محتملة.

- مشاركة سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والإطفاء وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة.

- تشكيل لجان الفحص الهندسية والتي أكدت كامل صلاحيتها وتعمل بكفاءة وتصلح لمجابهة أي أزمات طارئة.

- تدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة.

- إزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين.

-فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة صمن مشروع صقر 112.