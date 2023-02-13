نشأت الديهي: مصر لديها سمعة عالمية في قطاع الغزل والنسيج

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث بأن الحكومة عازمة على دعم الصناعة والقطاع الخاص بقوة، خاصة أن الصناعة العنوان العريض لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أن مدبولي ذهب اليوم لمصنع الغزل والنسيج بالمحلة الذي يعد قلعة صناعية كبرى.

الغزل والنسيج

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة القلم، المذاع على فضائية ten، مساء الإثنين، أن مصر لديها ميزة نسبية في قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس، مشيرًا إلى أن مصر تصدر ملابس جاهزة بقيمة 2 مليار، ونصف هذه الملابس تصدر من مدينة بورسعيد فقط.

جبنة تصنع في دمياط

ولفت إلى أن المحلة من المفترض أن تصدر منتجاتها إلى أمريكا وبريطانيا، معقبًا: «زمان كان في جبنة تصنع في دمياط، وتباع في فرنسا، ومكتوب عليها صنعت طبقًا للمواصفات الدمياطية».

وأشار إلى أن مصر لديها سمعة عالمية في قطاع الغزل والنسيج، متابعًا: «الفوط والتشيرتات المصرية التي تصنع في المحلة لديها سمعة عالمية، مش عارف ناقصنا إيه عشان نصدر بـ100 مليار ملابس جاهزة».

وأضاف أن مصر يجب أن تنتقل من مرحلة الفوضى والاستيراد إلى التصدير، والعمل على نشر فكر الثقافة التصديرية، وزيادة السياحة، مستطردًا: «لو قدرنا نحسن سلوكنا تجاه الاستثمار والتصدير والسياحية، هنبقى في حتة تانية».

وأفاد أن مصر التي بلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتمتلك الكثير من الموارد، تصدر بقيمة لا تزيد على 50 أو 60 مليار دولار، معقبًا: «إحنا بنحلم نرفع صادرتنا لـ100 مليار دولار، وعلى الحكومة أن تساعد المصنعين على التصنيع، إحنا المفروض نهتم بالمستثمر، ومن الضروري وجود تشريعات مستقرة في الضرائب».