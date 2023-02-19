إفريقية البرلمان لـ نشأت الديهي: معظم المنتجات المصرية لديها سوق في القارة السمراء

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن البرلمان الأفريقي أحد مؤسسات الاتحاد الأفريقي وكل دولة تمثل بـ5 أعضاء سواء من الشيوخ أو النواب، وكل دولة لديها نفس الصوت بغض النظر عن حجم الدولة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن البرلمان الأفريقي لديه العديد من اللجان، مشيرًا إلى أن الدورة الأخيرة شهدت بعض المشاكل في انتخاب رئيس البرلمان الأفريقي، لأن بعض الدول كانت تسيطر عليه، ولم يكن هناك تداول للمنصب.

التوافق على تدوير منصب رئيس الاتحاد الأفريقي

ولفت إلى أن رئيس الاتحاد الأفريقي أدار انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي، وتم التوافق على تدوير المنصب، مشيرًا إلى أن منصب رئاسة البرلمان ستكون من نصيب دول شمال القارة الأفريقية، ومدة الرئاسة تقدر بـ3 سنوات.

وأشار إلى أن معظم المنتجات المصرية لديها سوق في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية لديها الكثير من المنتجات الزراعية، ولكنها تعاني من نقص التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن المنسوجات والتصنيع الغذائي مطلوب بصورة كبيرة في أفريقيا.

الفرص المصرية في القارة السمراء

وأضاف ان هناك الكثير من الفرص المصرية في القارة السمراء، ولكن هذا الأمر في حاجة إلى إرادة من قبل القطاع الخاص المصري، مقعبًا: «لازم القطاع الخاص المصري يؤمن بالاستثمار في القارة السمراء».