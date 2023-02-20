إصابة 6 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي في البحيرة «أسماء»

أصيب قبل قليل 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، صدمتهم سيارة ملاكي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث مروري في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعدد من الأشخاص أمام أحد المستشفيات الخاصة بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد أحمد أبو قاسم، 21 سنة، يوسف علي مشحوت، 19 سنة، مقيم مركز وادي النطرون، عمر عبد الفراج الصافي، 22 سنة، مقيم مركز وادي النطرون، دينا أشرف نبوي 16سنة ، مقيمة مركز دمنهور، محمد عبداللطيف عبد المنعم، 30 سنة، مقيم قرية دنشال بمركز دمنهور، أحمد أسامة عبيد 20 عاما، مقيم مركز وادي النطرون.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.