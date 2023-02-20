القناة «الوثائقية» تستعرض آراء المواطنين حول مبادرة «حياة كريمة»

استعرض الفيلم الوثائقي «حياة كريمة»، المذاع على القناة الوثائقية، أراء عدد من المواطنين في القرى التي دخلتها مبادرة «حياة كريمة»، ونفذت فيها عدد من المشروعات.

وأشاد المواطنون بالمشروعات والأنشطة التي نفذتها مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أنهم قبل دخول حياة كريمة للقرى كانت القرى تفتقد للعديد من الخدمات المهمة التي يحتاجها الأهالي.

تحسين مستوى الخدمات

وأوضح الأهالي، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري، وأدخلت كل المرافق التي يحتاجها الأهالي، لتشهد القرى تطويرا كبيرا.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الشباب لهم دور كبير في مبادرة «حياة كريمة»، فنحن دولة شابة، وشباب البرنامج الرئاسي من خلال الاستثمار الذي تم فيه والحوارات التي تمت معهم نفذوا مبادرة «حياة كريمة».

الريف المصري يمثل 57 % من حجم السكان في مصر

وأضافت «السعيد»، خلال الفيلم الوثائقي، أن الريف المصري يمثل 57 % من حجم السكان في مصر، ولكنه هو الأقل حظا على مستوى دول العالم وليس مصر فقط، وكان من المهم أن نتوجه بالتنمية في الريف المصري.