تفاصيل اتهام شخصين بقتل آخر في الشرابية.. خناقة انتهت بجريمة

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة إجراءتها في واقعة مقتل شاب على يد شخصين خلال مشاجرة بمنطقة الشرابية، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الجريمة، ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

مسرح الجريمة

وفى مسرح الجريمة انتقلت جهات التحقيق وعاينت المكان، كما انتقلت الأدلة الجنائية للمعاينة، وجرى مناقشة شهود العيان حول الجريمة، حيث أوضحوا أن الجريمة بدأت بنشوب مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه تطورت بينهما إلى مشاجرة ليقوم أحدهما بالاعتداء على الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته، وجرى القبض على المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وعقب ضبط المتهمين اعترفا بارتكابهما للجريمة، كما ضبط بحوزتهما فرد الخرطوش وطلقات وسلاح أبيض وسيارة بدون لوحات، وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان والتي وثقت لحظة وقوع الجريمة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح حمدي علي هيكل، المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأشار إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.