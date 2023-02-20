كاميرات المراقبة توثق لحظة سقوط مبانٍ تركية جراء الزلزال الجديد «فيديو»

وثقت كاميرات المراقبة فيديو لحظة انهيار مبني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي بتركيا وبلغت قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر، وأعقبه هزات أرضية بلغت 20 هزة ارتدادية.

فيديو يوضح سقوط مبان جراء #الزلزال الأخير.



اللهم سلم اهلنا في سوريا وتركيا #هزة_أرضية pic.twitter.com/cmNQ8NykWW — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 20, 2023

مقتل امرأة و8 أشخاص عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّ نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض في أنطاكية، مع بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الأخير، ومقلت مرأة عقب سقوط حجر علي رأسها.

وطلبت إدارة الكوارث من المواطنين عدم اقترب المنازل والابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، كما أخلت مستشفى أضنة.

وشعر بالزلزال العديد من الدول العربية مثل سكان لبنان ومحافظات عديدة في سوريا وفلسطين والقاهرة.