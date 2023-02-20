رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كاميرات المراقبة توثق لحظة سقوط مبانٍ تركية جراء الزلزال الجديد «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
09:42 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا يسقط مبني في تركيا

زلزال تركيا يسقط مبني في تركيا

وثقت كاميرات المراقبة فيديو لحظة انهيار مبني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي بتركيا وبلغت قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر، وأعقبه هزات أرضية بلغت 20 هزة ارتدادية.

مقتل امرأة و8 أشخاص عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّ نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض في أنطاكية، مع بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الأخير، ومقلت مرأة عقب سقوط حجر علي رأسها.

وطلبت إدارة الكوارث من المواطنين عدم اقترب المنازل والابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، كما أخلت مستشفى أضنة.

وشعر بالزلزال العديد من الدول العربية مثل سكان لبنان ومحافظات عديدة في سوريا وفلسطين والقاهرة. 

 

اقرأ المزيد:

8 إصابات جديدة جراء الزلزال الأخير في تركيا.. وإيقاف الطيران بهطاي

عاجل.. انتشال عائلة سورية من تحت الأنقاض وانهيار جزئي للمباني في تركيا

زلزال تركيا الجديد على عمق 10 كيلومترات.. واستغاثات من تحت الأنقاض

زلزال تركيا وسوريا.. ما أضعف الإنسان

فيديو يوثق لحظة اهتزاز المباني في هاتاي التركية بعد زلزال جديد
بقلم أحمد عادل موسى