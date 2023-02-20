كاميرات المراقبة توثق لحظة سقوط مبانٍ تركية جراء الزلزال الجديد «فيديو»
كتب:
أحمد عادل موسى
09:42 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا يسقط مبني في تركيا
وثقت كاميرات المراقبة فيديو لحظة انهيار مبني جراء الزلزال الجديد الذي ضرب ولاية هاتاي بتركيا وبلغت قوته 6.4 درجة علي مقياس ريختر، وأعقبه هزات أرضية بلغت 20 هزة ارتدادية.
فيديو يوضح سقوط مبان جراء #الزلزال الأخير.— عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) February 20, 2023
اللهم سلم اهلنا في سوريا وتركيا #هزة_أرضية pic.twitter.com/cmNQ8NykWW
مقتل امرأة و8 أشخاص عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال
وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أنّ نحو 8 أشخاص تحت الأنقاض في أنطاكية، مع بدء عمليات البحث والإنقاذ عقب تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الأخير، ومقلت مرأة عقب سقوط حجر علي رأسها.
وطلبت إدارة الكوارث من المواطنين عدم اقترب المنازل والابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، كما أخلت مستشفى أضنة.
وشعر بالزلزال العديد من الدول العربية مثل سكان لبنان ومحافظات عديدة في سوريا وفلسطين والقاهرة.