لجنة التحكيم الدولية تنتهي من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انتهت لجنة تحكيم المسابقة الدولية من عملها واختيار الأعمال الفائزة في الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته التاسعة التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

اختيار أفضل الأعمال المعروضة بالمهرجان

وحرصت لجنة تحكيم المسابقة الدولية على الاجتماع، واختيار أفضل الأعمال المعروضة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت الاختيارات غاية في الصعوبة بسبب ارتفاع مستوى جودة الأفلام هذا العام.

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كل من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجنة جائزة مالية قدرها 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، وتقدم برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر.

على جانب آخر، أدار الناقد السكندري دانيال تانيليان، مناقشة خاصة مع عدد من صناع الأفلام، وضمت كل من مخرج «ساحر الأوكورديون»، من مصر، فيلم «النهضة سنة 20»، من روسيا، «سر برسيم العظيم» من السعودية، فيلم «الصافرة» من العراق، فيلم «دخول مفاجئ» من مصر، فيلم «ري موت التليفزيون» من مصر، فيلم «ليلة أعمال الشغب» من قبرص.

إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.