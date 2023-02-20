تامر حسني عن حفله في الإمارات: الجمهور حافظ كل الأغاني

أعرب الفنان تامر حسني خلال استضافته ببرنامج the insider عن سعادته بنجاح حفله في الإمارات، الذي رفع شعار كامل العدد.

وقال تامر حسني خلال البرنامج: «جمهور الإمارات عظيم، وتشرفت أني معاهم وكان أول حفل ليا في العين بالإمارات، وكان موفق الحمد لله وما شاء الله الجمهور حافظ كل الأغاني».

تامر حسني يعد فتاة بمشاركته الغناء في حفل

ووعد الفنان تامر حسني خلال حفله بالإمارات، إحدى الحضور، بأن تشاركه الغناء في حفل مقبل، بعد أن منع منظمي الحفل صعودها للمسرح لعدم وجود تصريح لها.

تامر حسني لمي عمر: هنتقابل في أحلى عمل

وحرص الفنان تامر حسني على الرد على مي عمر، خلال منشور عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بعد إعلان اعتذارها عن فيلم تاج، قائلا: «هنتقابل في أحلي عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة».

وكانت الفنانة مي عمر أعلنت عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اعتذارها عن فيلم تاج أمام تامر حسني بسبب تغيير مواعيد التصوير قائلة: «للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني أننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا وكل تمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق».