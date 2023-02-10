أول تعليق من تامر حسني على تبرعه للسوريين المتضررين من الزلزال: إيد واحدة

كشفت الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري عن تقديم الفنان تامر حسني تبرعات ومساعدات للشعب السوري بعد الزلازل التي ضربت سوريا، قبل أيام، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

الهلال الأحمر يشكر تامر حسني على تبرعاته

ونشرت الصفحة مقطعاً مصوراً لـ تامر حسني وهو يتفقد المساعدات العينية التي تبرع بها للشعب السوري، وعلقت عليها قائلاً: كل الشكر للفنان الإنسان تامر حسني على تطوعه ودعمه الفوري لشعب سوريا بكل ما يستطيع من تبرعات ومساعدات ودعم معنوي للشباب المصري والشباب السوري المتطوع مع الهلال الأحمر المصري مسانداً للهلال الأحمر السوري العظيم.

تامر حسني: مصر وسوريا إيد واحدة

وبدوره أعاد تامر حسني نشر المقطع عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: الشكر لكم أنتم على مجهودكم الإنساني الخارق على مدار 100 سنة من العمل والجهد المستمر في إنقاذ البشر، وأيضاً الشكر للشباب العظيم المتطوع من تلقاء ذاته محبة في الخير وليثبت أن الإنسان علشان يعيش معاه غيره.. مصر وسوريا إيد واحدة.