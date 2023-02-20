مصرع شخص سقط عليه أسانسير برج سكني أثناء عمله بالمحلة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر سقوط أسانسير عليه، حال قيامه بأعمال إصلاح داخل برج سكني بشارع سعد محمد سعد بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط أسانسير

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أسانسير برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنيين حال قيامه بعملية الإصلاح.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى «أحمد طارق محمد علي»، ويبلغ من العمر 23 عاما، إثر سقوط أسانسير برج سكني وجرى رفع الأسانسير واستخراج الجثة.

التحفظ على الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.