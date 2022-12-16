مصرع سيدة سقطت داخل بئر أسانسير في عقار بمصر القديمة

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها في بئر أسانسير بعقار في مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بمصرع سيدة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بمصرع سيدة إثر سقوطها في بئر الأسانسير الخاص بالعقار المقيمة به بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة «أ. ع» في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عن أن المتوفاة فتحت باب الأسانسير وعندما دخلت لم تكن الكابينة بمكانها، وسقطت داخل البئر الخاص بالأسانسير، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.