مصرع عامل أثناء صيانة أسانسير في أحد العقارات بمنطقة عابدين

لقي عامل مصرعه أثناء صيانة أسانسير أحد العقارات بمنطقة عابدين في القاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

مصرع عامل أثناء صيانة الأسانسير

تلقى مأمور قسم شرطة عابدين، بلاغا بمصرع عامل أثناء صيانة الأسانسير بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد. ي. ر» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

وكشفت التحريات عم أن المتوفى كان يقوم بعملية صيانة للأسانسير، وأثناء تشغيله علق بين الحائط والأسانسير، ما أسفر عن وفاته على الفور، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.