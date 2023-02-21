أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الشرقية

تواصل بوابة «الوطن» رصد أسعار السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان بالمحافظات، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تلك التي طرحتها وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسعار مخفضة، وأقامت مديرية التموين بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية، عدة معارض وشوادر أهلا رمضان تضم سلعا غذائية بتخفيضات تصل 30%، أبرزها اللحوم والأسماك والبقوليات وياميش رمضان.

ويوضح حمادة عاطف، بالشعبة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية، أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان، موضحا أن التخفيضات تتراوح من 10% وحتى 30%، لافتا إلى توفير كميات تناسب احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالشرقية

سعر كيلو لوبيا فلاحي 38 جنيها.

سعر كيلو ترمس حلو 31 جنيها.

سعر كيلو فاصوليا 38 جنيها.

سعر سمنة كريستال وزن كيلو 49 جنيها.

سعر كيلو سكر 21 جنيها.

سعر علبة حلاوة طحينية وزن كيلو 40 جنيها.

شاي العروسة وزن ربع كيلو 39 جنيها.

سعر كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

سعر كيلو مكرونة سايب 18 جنيها.

سعر مكرونة معبأة وزن 350 جم 6.5 جنيهات.

أسعار اللحوم المبردة والمجمدة والأسماك

فيما تتراوح أسعار اللحوم ما بين 38 جنيها وحتى 95 جنيها، فضلا عن أسعار الجمبري التي تصل إلى 197 جنيها.

بينما تتراوح أسعار اللحوم المبردة والضاني ما بين 175 جنيها وحتى 200 جنيه.

وتختلف أسعار اللحوم المجمدة والمصنعة وتتراوح أسعارها ما بين 55 جنيها وحتى 155 جنيها حسب الصنف.

أكثر من 50 معرضا وشادرا لـ«أهلا رمضان» بالشرقية

وأشار عاطف إلى إقامة أكثر من 50 معرضا وشادرا لمبادرة أهلا رمضان بمحافظة الشرقية، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى إطلاق سيارات محملة بمواد غذائية تجاه القرى والكفور بالمحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المحافظة أقامت نحو 7 معارض للسلع والمنتجات الغذائية منذ شهر نوفمبر الماضي ومع قدوم شهر رمضان زاد العدد ليتخطى 50 معرضا وشادرا.