«التموين»: شوادر ومعارض جديدة لـ«أهلا رمضان» بالقاهرة والإسكندرية

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ الدواجن متوفرة بمعارض «أهلًا رمضان» بـ 65 جنيهًا، واللحوم السودانية بـ 135 واللحوم البرازيلي بـ 120 جنيهًا، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت بمتابعة الأعلاف والدواجن مع وزارة الزراعة، ومباحث التموين استعداد لشهر رمضان المبارك، لضمان توفيرها بالسعر المناسب.

وأضاف خليل» في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أنّ الوزارة ستتابع توافر كافة السلع على مدار شهر رمضان، وبأسعار عادلة تناسب المواطن المصري.

معارض جديدة يتم فتحها بصفة مستمرة

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنّ هناك معارض جديدة المنيب والعياط و3 معارض بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه يوميًا يتم فتح معارض جديدة، مع الاستمرار في فتح الشوادر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

خصومات على السلع للمواطنين

وأشار إلى استمرار القوافل بالسيارات التي تجوب كافة المناطق، سواء من خلال الشركة القابضة للصناعات التي تملك 270 سيارة، أو شباب الخريجين التابعين لـ تحيا مصر، وسيارات وزارة التموين، التي تستهدف القرى والنجوع، إذ تذهب ما يقرب من 20 سيارة للقرية الواحدة لضمان وصول كافة السلع بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن السلع المتواجدة بالسيارات المتنقلة تكون مماثلة لتلك الموجودة بالمعارض لتوصيلها بالمناطق الأكثر احتياجًا، لوصول السلع والإستفادة من كافة الخصومات للمواطنين من أسوان للأسكندرية.