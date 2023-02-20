توجيهات بتكثيف ضخ السلع لاستمرار الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، والمُخصص صرفه للأسر الأكثر احتياجا أصحاب البطاقات التموينية أو أصحاب معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين

وأشارت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، إلى أن مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تسلمت توجيهات باستمرار تكثيف ضخ الدعم السلعي لمنافذ البقالين، وذلك بسبب استمرار صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين والمستمر صرفه بقيمة 100 جنيه لكل أسرة من الأسر التي تسلمت رسالة باستحقاقها للدعم على بونات صرف الخبز.

موعد توقف صرف زيادة التموين

ووفقا لقرار الحكومة، فإن الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين مستمر صرفه حتى شهر يونيو 2023، وذلك لإتمام المهلة المحددة للدعم، وهي 10 أشهر بدأت في سبتمبر 2022، بقيمة متفاوتة لكل بطاقة تموينية وفقا لعدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة، كالتالي:

- بطاقة التموين المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه شهريا.

- بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة أسر تحصل على 200 جنيه شهريا.

- بطاقة التموين المدرج عليها أكثر من 3 أسر تحصل على 300 جنيه شهريا.