إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية سياحية بمطروح (أسماء)

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية سياحية بمحافظة مطروح، ونُقل المصابون إلى مستشفى العملين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

إخطار بحادث انقلاب سيارة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أمام قرية سياحية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العملين لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كلا من عبدالستار حسن محمد، 37 سنة، مقيم المنيا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، مهران خميس محمود، 22 سنة، مقيم سوهاج، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، محمد أبو الدهب أحمد، 30 سنة، مقيم قنا، مصاب بكسر في الحوض، بركات سمير عبدالظاهر، 27 سنة، مقيم قنا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، حسني ثابت أبو الفضل، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، أيمن علي علي، 42 سنة، مقيم قنا، مصاب باشتباه كسر في الحوض، طه يوسف أحمد، 34 سنة، مقيم قنا، مصاب بكدمات متفرقة، يوسف طاهر أبو الوفا، 19 سنة، مقيم قنا، مصاب بكسر في الساق اليسرى، أحمد ماهر يمني، 34 سنة، مقيمة قنا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العملين لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.