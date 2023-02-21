الشمس تتعامد اليوم على وجه الملك رمسيس الثاني بالمتحف الكبير.. عبقرية فرعونية

تتعامد الشمس، اليوم الثلاثاء وفي تمام السادسة صباحاً، مباشرة على وجه الملك رمسيس الثاني من داخل المتحف المصري الكبير، وتحديداً في البهو العظيم، ويتوالى الاحتفال بهذه الظاهرة للمرة الخامسة على التوالي بعد أن أجريت التجارب والدراسات على هذه الظاهرة عام 2019 وأعلنها المتحف لجمهوره في 2020.

البهو العظيم بالمتحف الكبير

وهذه الفعالية التي تقام في ساحة البهو العظيم بالمتحف الكبير، يتم ربطها بالفعالية الأصلية التي يشهدها معبد أبو سمبل الذي يتم الاحتفال بها سنوياً في مدينة الأقصر والهدف من هذه الفعالية هو ترويج وتنشيط السياحة، وإظهار مدى روعة الحضارة المصرية القديمة بصورة تليق بالأجداد.

عبقرية المصري القديم في الفلك

والتعامد في أبو سمبل يتم بعد أن تشرق الشمس على قدس الأقداس وتخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل المعبد وتحديداً على وجه الملك مرتين في صباح يوم 21 فبراير وأكتوبر من كل عام على وجه رمسيس الثاني، وتستغرق مده التعامد 20 دقيقة وقد تصل إلى 25 دقيقة لذلك يتم الاحتفال بهذا الحدث النادر الرائع الذي أظهر لنا عبقرية المصري القديم في علوم الفلك والبناء، ويحضر هذا الحدث الآف الزوار والسائحين ليستمتعوا بهذه الظاهرة الفلكية الرائعة.