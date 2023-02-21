إصابة طالب جامعي إثر اصطدام سيارته بسور الكورنيش في بني سويف

أصيب طالب جامعي بجروح وسحجات، منذ قليل، إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي كان يقودها بالسور الحديدي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف وسقوطها إلى الممشى السياحي للكورنيش، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما يجرى الآن رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بسقوط سيارة ملاكي في الممشى السياحي ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي يستقلها طالب جامعي بالسور الحديدي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف وسقوطها إلى الممشى السياحي، مما أسفر عن إصابة قائدها وإتلاف السور الحديدي وبعض محتويات الكورنيش، وتم التوجيه بسرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب ويدعي، «محمد.م.ع»21 عامًا، طالب جامعي يقيم بشارع رجائى بمدينة بني سويف إلى المستشفى.

رفع آثار الحادث

من جانبها بدأت إدارة الممشى السياحي في كورنيش النيل ببني سويف في رفع آثار الحادث بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات بالممشى العلوي بعد حدوث كسر بالسور الحديدي، بالإضافة إلى سقوط عدد من الأعمدة الديكورية بالممشى السفلي.