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البنتاجون: بدء تدريب القوات الأوكرانية على نظام «باتريوت» الأسبوع المقبل

كتب:

أ ش أ
11:14 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
وزارة الدفاع الأمريكية

وزارة الدفاع الأمريكية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام الدفاع الجوي «باتريوت»، سيبدأ الأسبوع المقبل، في ولاية أوكلاهوما.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه من 90 إلى 100 جندي أوكراني سيتدربون على تشغيل وصيانة النظام الدفاعي «باتريوت» ولعدة أشهر.

وخلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الأخيرة إلى الولايات المتحدة، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، ضمن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

يشار إلى أنه يمكن لنظام الدفاع الصاروخي الموجه «سطح - جو» أن يستهدف الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

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