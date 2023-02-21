13 هزة ارتدادية تضرب وسط وشرق تركيا خلال 6 ساعات

ضربت 13 هزة ارتدادية عدة مناطق في شرق ووسط تركيا، خلال الساعات الـ6 الماضية من بداية اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» على موقعه الإلكتروني.

قوة الهزات 4.3 ريختر

وأشارت بيانات «رصد الزلازل»، إلى أنّ قوة الهزات تراوحت بين 3.1 و4.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنّ 294 شخصًا أصيبوا بجروح على إثر زلزالين ضربا ولاية «هطاي» جنوب البلاد، مشيرًا في تغريدة عبر« تويتر»، إلى أنّ 18 منهم في حالة خطيرة.

زلزالان يضربان ولاية هطاي التركية

وضرب زلزالان بفاصل 3 دقائق وقوتهما 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، ولاية «هطاي» التركية، صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 294 آخرين.