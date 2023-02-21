هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب وسط تركيا.. عمقها 2 كم

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

الهزة الأرضية وقعت على مسافة 68 كم شمال غرب «قهرمان مرعش»

وقالت بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 68 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» و9 كيلو مترات شمال «جوكسون».

وأشارت السلطات التركية، في وقت سابق، إلى وقوع دمار في المنطقة التي شهدت الزلزالين الأخيرين. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قال، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في 3 مناطق في ولاية «هطاي» جنوب البلاد، مشيرا في بيان، إلى 26 هزة ارتدادية وشعرت بهما 10 دول.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، انتهاء عمليات فريق البحث والإنقاذ ضمن عملية «الفارس الشهم -2» في تركيا، فيما نجح الفريق في إنقاذ 10 أشخاص وانتشال 26 جثة.

وكان فريق البحث الإماراتي، بدأ أمس الاثنين، إجراءات العودة، بعد 14 يوم عمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.