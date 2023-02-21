«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا.. خفيفة على الوجه البحري

تشهد مصر اليوم أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في الصباح، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وشهدت الفترة القليلة الماضية تحذيرات عديدة من الأرصاد الجوية حول سقوط الأمطار في كافة المناطق، فمن المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لأماكن انتشار الشبورة فتكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا أيضًا، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون الشبورة كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.