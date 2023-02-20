هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا.. وتكشف توقعاتها بشأن «الأمطار»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يكون بارد صباحا، معتدل نهارا على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية والوجـه البحري، ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، ويستمر تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى استمرار حالة التحسن في الأحوال الجوية خاصة خلال ساعات النهار في حالة الطقس غدا، حيث نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بين 2 لـ3، وتسجل العظمى على القاهرة 20 درجة نهارا، حتى مطلع الأسبوع المقبل، في حين تتراوح الحرارة على جنوب البلاد بين 24 و26 درجة.

كتل هوائية من الصحراء

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء، منذ الجمعة الماضي، فضلا عن زيادة فترات سطوع الشمس خلال النهار، ما عمل على ارتفاع درجات الحرارة بين 2 لـ3 درجات.

شبورة مائية في الصباح

وحذّرت الأرصاد من الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى السواحل الغربية والقارة ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، مع استمرار نشاط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- محافظات القاهرة الكبري: العظمى 20 الصغرى 12 درجة

- محافظات الوجه البحري : العظمى 20 الصغرى 12 درجة

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 الصغرى 12 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 الصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

- محافظات شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08 درجة.

- محافظات جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.