«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. وتحذّر من الشبورة صباحا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عودة الشبورة المائية الكثيفة غدا على عدد من الطرق المختلفة والرابطة بين المحافظات، ما يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما كشفت الهيئة تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين على محافظات الجمهورية كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ الشبورة ستكون على الطرق الرابطة بين المحافظات والصحراوية والساحلية والزراعية، والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، والإسماعلية والسويس وبور سعيد، وخليج السويس ووسط سيناء.

ولفتت الهيئة، إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحالة الطقس غدا، خاصة بعد سطوع أشعة الشمس، حيث يسود طقس مائل للدفء على جميع الأنحاء عدا محافظات جنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث يسود طقس دافئ نهار، بارد ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

ارتفاع درجات الحرارة

وكشفت الأرصاد الجوية، عن أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيظل مستمرا حتى منتصف الأسبوع الحالي تقريبا، وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 - 07