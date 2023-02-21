استقرار درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم على جميع الأنحاء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون ، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، ويستمر تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة فى حالة الطقس اليوم، على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات شمال وجنوب الصعيد، نظرا لاستمرار تأثر البلاد بكتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية والشرقية، عملت على ارتفاع درجات الحرارة بين 2-3 درجات، وتصل لنحو 6 درجات على نهاية الأسبوع على محافظات جنوب البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 20 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 20 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 19 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 20 - 08

- السويس 19 - 08

- العريش 18 - 09

- رفح 17 - 08

- رأس سدر19 - 06

- نخل 18 - 05

- كاترين 18 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 20 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 19 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 19 - 04

- رأس غارب 22 - 12

- الغردقة 23 - 12

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 25 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 20 - 06

- بني سويف 20 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 21 - 06

- سوهاج 28 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 28 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 07