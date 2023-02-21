مصرع وإصابة 30 مهاجرا إثر انقلاب حافلتهم في المكسيك

لقي 17 مهاجرا على الأقل مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، عقب تحطم حافلة كانت تقلهم بولاية بويبلا بوسط المكسيك.

ونقلت شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن خوليو هويرتا، وزير داخلية ولاية بويبلا، قوله إنّ جميع الضحايا من المهاجرين الوافدين من فنزويلا وكولومبيا وأمريكا الوسطى، لافتا إلى أنّ 5 من المصابين حالتهم خطيرة.

الحادث وقع على طريق سريع يربط بين ولايتين

وأوضح هويرتا أنّ الحادث وقع على طريق سريع يربط بين ولاية بويبلا وولاية أواكساكا بجنوب البلاد، مشيرا إلى أنّ المهاجرين كانوا يتجولون فيما يبدو دون أوراق رسمية.