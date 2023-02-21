180 شابا يزورون جنوب سيناء ضمن مبادرة «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعى لإقامة لقاءات لأبناء المحافظات الحدودية على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة «أهل مصر» لنشر الثقافات، وتعريف الشباب بأهمية ودور كل محافظة.

وأوضح «فودة» أن شرم الشيخ استقبلت شباب البرنامج الرئاسي «أهل مصر»، اليوم الثلاثاء ضمن البرنامج المعد لهم من وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تنظيم الملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر، بمشاركة 30 شخصا من كل محافظة حدودية، بإجمالي 180 مشاركا.

وأضاف «فتحي» أنه جرى عمل برنامح للشباب المشارك يشمل زياره المتحف، وقصر ثقافه شرم الشيخ، ومحاضرات ولقاءات حوارية مع الشباب وجولات حرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بالمدينة.

زيادة الوعي والانتماء

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الرحلات تهدف إلي زيادة زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها تنميه روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات.

وأوضح أن هدف رحلات أهل مصر هو ترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية، وتنفيذ رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحيه التاريخية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.