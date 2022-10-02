التربية والتعليم تكرم أوائل المرحلة الإعدادية بقصر ثقافة شرم الشيخ

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ حفل تكريم الطلاب الأوائل، ضمن بروتكول التعاول بين الجهتين بحضور اللواء أحمد اسكندر سكرتيرعام محافظة جنوب سيناء، أحمد موسي رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد عقل مدير التربية والتعليم بجنوب سيناء، أحمد فريج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من قيادات وزارة التربية والتعليم.

كلمة اتحاد طلاب مصر

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قراءة لبعض آيات القرآن الكريم، وألقت الطالبة تقي مجدي كلمة نيابة عن الطلاب، تعبيرًا عن سعادتهم بالحفل، أعقبها كلمة أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مصر، ثم كلمة محمد عقل مدير التربية والتعليم بالمحافظة، ونائبًا عن معالي وزير التربية والتعليم.

تلاها كلمة اللواء أحمد اسكندر سكرتيرعام محافظة جنوب سيناء، نائبًا عن سيادة المحافظ، واختتم الحفل بتبادل الدروع، ثم تكريم الطلاب الأوائل بالمرحة الإعدادية علي مستوي الجمهورية، والسادة المشرفين، كما تم تكريم الشاعرة أميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، والتقطت صور تذكارية.

نشر الثقافة التوعوية

جاء تكريم الأوائل في ضوء اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كل المجالات الفنية والثقافية بكل الأقاليم الثقافية، ورعاية وزير التربية والتعليم، والدعم الكامل من محافظة جنوب سيناء.