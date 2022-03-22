«ثقافة شرم الشيخ» تنظم فعاليات للاحتفال بعيد الأم واليوم العالمي للشعر

قال أحمد فريج، وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن قصور الثقافة في مختلف مدن المحافظة نظمت عدة فعاليات منذ انطلاق احتفالات أعياد المحافظة بعيدها القومي، والذي يواكب عودة طابا إلى مصر بعد معركة التحكيم الدولي، موضحا أن قصور وبيوت الثقافة بمدن جنوب سيناء نظمت عدة فعاليات أمس واليوم، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين.

وأضاف «فريج» أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أقامت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

الاحتفال باليوم العالمي للشعر

كما أوضح وكيل وزارة الثقافة أن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم فعاليات اليوم للاحتفال باليوم العالمي بالشعر، وجرى عقد عدة لقاءات قدمتها الشاعرة أميمة إسماعيل، مديرة القصر، وألقت فيها الشاعرة أمل يوسف قصيدة شعرية بعنوان «صوت الجبل»، ثم تحدث الشاعر وليد الهواري عن تاريخ الشعر ومراحل تطويره على مر العصور.

وقال إن الفعاليات بدأت باليوم العالمي بالشعر، وقدم خلالها نخبة من شعراء نادي أدب ثقافة شرم الشيخ «تحت التأسيس»، الشاعر وليد الهواري والشاعرة أسما خليل والشاعر محمد صبيح والشاعرة آمال يوسف، بالإضافة إلى المواهب سارة سيف وثنية وليد، ثم قدمت الموهبة مريم أحمد سعيد فقرة عزف على البيانو، وتخلل الحفل فقرات غنائية للمطرب عمر العدلي.

فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ

وأكد أحمد فريج أن فرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ «تحت الاعتماد»، نظمت احتفالية عيد الأم وقدمت خلالها باقة من الأغاني المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور، ومن تدريب الفنان سعيد غيضان وإشراف ألفت محمود.

اليوم العالمي للمياه

وأضاف أن قصر ثقافة الطور نظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمياه، وجرى إقامة ندوة تحت عنوان «نقطة بتفرق»، بحضور الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، والدكتور جبريل فتيح، مساعد محافظ جنوب سيناء، والشيخ هاني عبد العزيز حسن، بمنطقة الأزهر الشريف، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع جنوب سيناء لمياه الشرب، ومجموعة من طلاب مدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة، وطلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بالطور العاصمة.