سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

يهتم الكثير من المواطنين وبشكل خاص عملاء البنوك بمتابعة سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل يومي، إذ يرغب العديد منهم الذين يملكون أموال بتلك العملة الأكثر تداولا في العالم، بمعرفة قيمة ما يملكونه من أموال، سواء كانوا من العاملين بالخارج أو ذويهم، أو الأشخاص العاملين في شركات عالمية تحرص على صرف الرواتب للموظفين بالدولار.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

وبلغ سعر الدولار في بنكي مصر والبنك الأهلي، نحو 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

- وداخل البنك المركزي سجل الدولار اليوم 30.51 جنيه للشراء، و30.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

- وسجل سعر الدولار في بنك cib اليوم نحو 30.53 جنيه لعمليات الشراء، و30.63 لعمليات البيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.53 جنيه لعمليات الشراء، و30.63 جنيه لعمليات لبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.