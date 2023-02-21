غرفة القاهرة التجارية تتوقع انخفاض أسعار الفواكه مع حلول رمضان

قال متولي حبيب، عضو شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ هناك استقرارا في أسعار الفاكهة الفترة الحالية، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعارها الفترة المقبلة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

توقعات بانخفاض أسعار الفاكهة

وأضاف عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، أنّ تشهد مبيعات الفواكه استقرارا هذه الفترة، ومن المتوقع انتعاش المبيعات مع حلول رمضان.

وتشهد أسعار الفاكهة استقرارا في السوق المصرية الفترة الحالية وزيادة في المبيعات، إذ أنها من السلع التي يهتم المواطنون بشرائها، بشكل دائم لاحتوائها على فوائد عدة.

أسعار الفاكهة اليوم

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن أسعار الفاكهة جاءت كالتالي:

- كيلو الموز 13.19 جنيه.

- كيلو التفاح المحلي 18.66 جنيه.

- كيلو الخوخ 17.49 جنيه.

- كيلو البرقوق 26.53 جنيه.

- كيلو لارنج 7.83 جنيه.

- ثمرة كيوي 3.2 جنيه.

- سعر كيلو الكنتالوب 12.16 جنيه.

- كيلو الكاكا 13.33 جنيه.

- كيلو الجريب فروت 12.2 جنيه.

- كيلو تفاح جولدن 30.79 جنيه.

- ثمرة أناناس 43.89 جنيه.

وذكر محمد فهمي أحد التجار في سوق العبور، أن سعر الفراولة يتراوح بين 9 و15 جنيها، والجوافة 6 و12 جنيها، الرمان بين 8 و18 جنيها، والبرتقال بلدى 3 و5 جنيهات، واليوسفي 5 و11 جنيها، مضيفا أنّ هناك استقرارا في أسعار الفواكه والمبيعات هذه الفترة.