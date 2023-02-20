«غرفة الإسكندرية»: تراجع سعر السكر يخفف الضغوط على منتجي السلع الغذائية

شهدت أسعار السكر تراجعا ملحوظا بنحو 3 آلاف جنيه في الطن، الأمر الذي خفف الضغوط على منتجي الصناعات الغذائية مثل العصائر والمربى والحلويات وغيرها، وأثمر عن استقرارا في المبيعات.

وتتراوح أسعار السكر اليوم في المحال التجارية بين 21 و25 جنيها للكيلو، وفي معارض أهلا رمضان بين 14 و17 جنيها للكيلو، وفي منافذ التموين المدعمة بـ 10.5 جنيه، بحسب ما ذكر حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الاسكندرية التجارية، لـ «الوطن».

تراجع أسعار السكر

وأضاف «المنوفي»، أن أسعار السكر تشهد تراجعا واستقرارا في المبيعات، ومن المتوقع عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يعود ذلك إلى ارتفاع نسب توريد القصب والبنجر، وحرص الدولة على تكوين مخزون استراتيجي من السلعة.

السكر يخفف الضغوط على منتجي الصناعات الغذائية

ومن جهته أكد أحمد السعيد عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، أن تراجع أسعار السكر يخفف الضغوط على منتجي الصناعات الغذائية سواء في صناعة العصائر أو الحلويات أو المربى، ما يتيح وفرة في المعروض واستقرارا في الأسعار والمبيعات.

وأشار «السعيد»، إلى أن هناك جهودا كبيرة من الحكومة لتطوير صناعة السكر والتنوع في مصادر للحصول عليه، كما أن وزارة التموين تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من السكر والتوجه إلى التصدير، موضحا أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن من السكر سنويا، وتنتج 2.7 مليون طن من السكر ومشتقاته.