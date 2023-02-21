ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وغير مطابق للاشتراطات الصحية في كفر الشيخ

قاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.

ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص؛ وغير مطابق للاشتراطات الصحية، وتم التحفظ على بعض الخامات الغير صالحة للاستخدام بمعرفة الصحة.

وحُررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وجري قيدها بقسم الشرطة المختص، للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المنشآت التي تُدار بدون ترخيص، ومتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار، وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.