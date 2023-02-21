سوريون يلجأون إلى الشرفات هربا من الموت تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا

لجأ سوريون إلى إلقاء أنفسهم من شرفات المباني، خوفا من الموت تحت أنقاض الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا أمس وشعر به سكان سوريا، وكانت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ومركزه جنوب تركيا قرب الحدود السورية.

زلزال تركيا الجديد

الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، جاء بعد أسبوعين من أسوأ زلزال شهدته المنطقة في التاريخ الحديث، وأودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص فى سوريا وتركيا.

وتسبب زلزال تركيا الجديد في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني.

ووفقا لقناة «العربية»، أُصيب نحو 55 شخصا جراء إلقاء أنفسهم من شرفات ونوافذ منازلهم بسبب الخوف من الزلزال، بينما علّق مئات السوريين تحت أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال 6 فبراير المدمر، ونجحت فرق الإنقاذ بإنقاذ بعضهم، كان مصير آخرين منهم الموت، ما دفع بعض السوريين لإلقاء أنفسهم من الشرفات.

وتسبب زلزال تركيا الجديد في انهيار عدد من المباني في سوريا بعد الزلزال، فضلا عن انقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

ماذا تفعل عن حدوث الزلزال؟

وقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نصائح عبر موقعها الرسمي، بشأن التصرف الأمثل أو ما يمكن فعله وطريقة الاحتماء عند حدوث الزلزال، ومنها «الحفاظ على الهدوء، وعدم الركض، والابتعاد عن الأشياء التي قد تقع عليك، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار والمباني حال السير في الشارع، والتوجه إلى مكان بعيد عن الجسور حال كنت تقود السيارة والتوقف عن القيادة حتى انتهاء الهزات الأرضية».