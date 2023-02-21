خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات للموظفين المؤمن عليهم

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك عدة خطوات للاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، لافتة إلى أنَّه تمّ إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في إطار التيسير عليهم، ومنها «الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أنَّ خطوات للاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي تتمثل فيما يلي:

- أولى خطوات الاستعلام هي الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg/ar/Services/pages.

- يختار الموظف الاستعلام مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، ثم الضغط على بدء الخدمة .

- يدخل الموظف الرقم القومي له وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

- إذا لم يكن مستخدمًا يمكنه إنشاء حساب جديد لاستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك مفوض عن منشأة، واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا، وإبداء الرأي.

- يتمّ التسجيل للمستعلم من خلال تسجيل اسم الأول واسم الأب وكذلك اسم الجد.

- كتابة العنوان.

- يتمّ التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- كتابة اسم البلد والبريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور للشخص المستعلم.