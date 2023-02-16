معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية.. اعرف شروط الحصول عليه

يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أكثر القانونين التي تحظى بمتابعة العديد من الأشخاص، لما تقدمه من خدمات اجتماعية كبيرة لهم؛ إذ شمل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، عددا من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات، نصت على استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية.

معاش إضافي في قانون التأمينات

وحول المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية فقد نص على أنه «يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يجرى إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبين القانون النظام التأمينى المكمل، كما بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

شروط الحصول على معاش إضافي

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية، أن المؤمن عليه يستحق المعاش الإضافي وفقًا لأحكام هذا القانون، كما يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه على دفعة الحياة، ويدخل هذا المعاش في حساب زيادة المعاش السنوية، ويشترط للحصول على المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية التالي:

1ـ أن لا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2ـ أن لا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4 - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.