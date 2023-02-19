هل يحق للزوج الجمع بين معاشه ومعاش زوجته المتوفاة؟.. «التأمينات» توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحبة المعاش أو المؤمن عليها، يحق لزوجها الأرمل وأبنائها وبناتها، تقاضى معاشها، بدءا من أول الشهر الذي توفيت فيه، إذا توافرت فيهم شروط الصرف التى حددها قانون التامينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

يحق للزوج الأرمل الجمع بين معاشه الخاص وبين معاشه عن زوجته

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنه يحق للزوج الأرمل أن يجمع بين معاشه الخاص وبين معاشه عن زوجته، وذلك وفقا لقانون التأمينات 148 لسنة 2019، كما يحق له الجمع بين دخله عن عمله أو مهنته وبين معاشه عن زوجته دون حدود.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه على المستفيد أن يتوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية، لافتة إلى أن عليه تقديم المستندات المطلوبة للحصول على المعاش والتي تتمثل فيما يلي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

-إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.