4 شروط للحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية

يتابع كثير من المواطنين قانون التأمينات الاجتماعية، لما له من أهمية كبيرة تتعلق بدخل الأسر، وما يقدمه من خدمات عديدة، أبرزها المعاش الإضافي الذي يهتم كثيرون بمعرفة شروطه والمستحقين له.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على: «يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

معاش إضافي في قانون التأمينات

كما نص القانون على أنه يتم إنشاء حساب للمؤمن عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، في مقابل الحصول على معاش إضافي، موضحًا أن المؤمن عليه يستحق المعاش الإضافي، ويُحتسب بقسمة رصيد الحساب للمؤمن عليه على دفعة الحياة، كما يدخل في حساب زيادة المعاش السنوية.

شروط الحصول على معاش إضافي

وفيما يلي نرصد شروط الحصول على المعاش الإضافي:

1ـ عدم الاستقالة من الخدمة.

2ـ عدم انتهاء الخدمة نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3ـ ضرورة الاشتراك في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل، منها 6 أشهر سابقة على كل تعطل متصلة.

4 - قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.