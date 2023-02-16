هل تحصل السيدة على معاش طليقها المتوفى؟.. التأمينات توضح

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّه يتم صرف معاش المستحقين للوفاة بعد وفاة المواطن المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقًا للشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وفقًا لنصيب كل فرد منهم في معاش المتوفى.

حالات صرف المطلقة لمعاش طليقها المتوفى

وذكرت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، أنّ المستحقين للمعاش هم «أرملة المتوفى، أبناء المتوفى، البنات، أخوته ، أخواته والوالدين»، لافتة إلى أنه يحق للمطلقة طلاقًا رجعيا أن تعامل معاملة الأرملة في الحالات التالية:

- المطلقة الحامل التي توفى عنها صاحب المعاش أو طليقها المؤمن عليه حتى تضع حملها.

- الحالة الثانية هي المطلقة التي تُوفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

نسب توزيع المعاش على المستحقين

وفيما يتعلق بصرف الأرملة لمعاش زوجها المتوفى، أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يشترط لتقاضيها معاش زوجها المتوفى أن يكون زواجهما موثقًا أو يكون ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي؛ ليوضح قانون التأمينات أنه يتم توزيع المعاش على المستحقين كالتالى:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف معاش زوجها المتوفى، ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، ويحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.