مصرع شقيقين في حادث تصادم بسفاجا عقب تشييع جنازة صديقهما

لقي شقيقان مصرعهما في حادث أليم أثناء عودتهما من سوهاج إلى الغردقة، بعد تشييع جثمان صديقهما وأداء واجب العزاء في بلدته بقرية شطورة، حيث انقبلت سياراتهما على طريق سفاجا، وتم إيداع الجثمانين بمستشفى سفاجا المركزي لحين إنهاء إجراءات الدفن، ليلحقا بصديقهما.

حادث على طريق «سفاجا- سوهاج»

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 على طريق «سفاجا- سوهاج»، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع الشقيقين محمد عمارة وشقيقه «مصطفى»، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى سفاجا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حزن بالغردقة لوفاة شقيقين في حادث

وعبر عدد من المواطنين بمدينة الغردقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة الشقيقين محمد حسن عمارة، ويعمل في مطار الغردقة، وأخيه «مصطفى»، حيث كانا يتمتعان بالسيرة الطيبة، داعين لهما بالرحمة.

وقال محمود يوسف من أهالي مدينة الغردقة، إن الشقيقين كان يقيمان في الغردقة، وسيرتهما طيبة، موضحا أنهما سافرا إلى قرية شطورة بمحافظة سوهاج لتشييع جثمان صديقهما «عمر»، وعقب تقديم واجب العزاء وعودتهم إلى الغردقة انقلبت سيارتهما على طريق سفاجا.

وذكر «يوسف» لـ«الوطن»، أنه سيتم دفن الشقيقين بجوار صديقهما، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن.