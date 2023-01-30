عاجل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قنا – سفاجا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد وقوع حادث طريق قنا سفاجا بالكيلو 67، وأسفر الحادث عن وقوع 5 مصابين.

5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بقنا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها 4 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف قنا، وتبين انقلاب سيارة بيجو وإصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير من مرور قنا بأسباب الحادث.