رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

عاجل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

كتب:

رجب آدم
10:32 ص | الإثنين 30 يناير 2023
حادث قنا -أرشيفية

حادث قنا -أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قنا – سفاجا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمحافظة قنا، يفيد وقوع حادث طريق قنا سفاجا بالكيلو 67، وأسفر الحادث عن وقوع 5 مصابين.

5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بقنا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها 4 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف قنا، وتبين انقلاب سيارة بيجو وإصابة 5 أشخاص في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير من مرور قنا بأسباب الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

حزن في قنا لمصرع شاب في حادث سير مع أسرته.. «خطوبته كانت بعد يومين»

حادث قنا اليوم.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم.. تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي

ننشر أسماء 12 مصابا من عائلة واحدة في حادث قنا.. بينهم رضيعان

حادث قنا اليوم.. أسماء المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي

«الصيدلي الشهم».. قصة بطولة أنقذت 15 طفلا في حادث غرق «أتوبيس قنا»

ننشر أسماء 12 مصابا في حادث قنا اليوم.. معظمهم شباب
بقلم رجب آدم