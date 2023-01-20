مصرع وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث متفرقة على طريق «سفاجا - قنا»

شهد طريق سفاجا قنا 3 حوادث متفرقة في الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وتم استدعاء أكثر من سيارة ونقل المصابين للمستشفى، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

وشهد الكيلو 75 طريق سفاجا قنا مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا- قنا وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وإيداع الجثة بثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص في انقلاب ملاكي

وشهد طريق سفاجا قنا حادث آخر إثر إنقلاب سيارة ملاكي طريق قنا وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم: إلهام جميل حنا وشقيقها رأفت جميل ونجله كيرلس رأفت، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سفاجا المركزي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة طبيب ونجله في حادث

والحادث الثالث بطرق سفاجا قنا إثر انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة طبيب تخدير ونجله طالب جامعي وَهْم الميناء رمزي الدير ، 40 عامًا، وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله طالب جامعي ويُدعى ماركو الميناء ، يبلغ من العمر 24 وإصابته خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.