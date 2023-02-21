اليوم.. وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقديم في حج القرعة 2023

أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول طلبات التقديم في حج القرعة 2023 بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الاثنين الموافق 6 من شهر مارس المقبل، وذلك أمام كل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

التقديم في حج القرعة 2023

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّه يمكن للمواطنين التقديم في حج القرعة 2023 من خلال كل مراكز وأقسام الشرطة في جميع مديريات الأمن، أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت، أو عن طريق الاتصال هاتفياً بالخدمة الصوتية.

قرعة علنية لإعلان الفائزين

وكشفت وزارة الداخلية أنَّه سوف يتمّ إجراء قرعة علنية عن طريق البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك لجميع المتقدمين في مديريات الأمن، وذلك حسب الجدول الزمني الذى سوف يتمّ الإعلان عنه من جانب الإدارة العامة للشئون الإدارية.

وحددت وزارة الداخلية عددًا من الإجراءات لقبول طلبات حج القرعة، ومن أبرزها تقديم الطلبات من خلال المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة وذلك دون التقديم بمحل إقامته، أو من خلال الموقع الإلكتروني، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى المواطن أن يختار حج القرعة أو السياحة أو التضامن، على أن يكون التقدم مرة واحدة لأي من هذه الجهات.