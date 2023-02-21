تايوان تعلن تعقب 11 طائرة عسكرية صينية و3 سفن حربية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء قيامها بتعقب 11 طائرة صينية و3 سفن حربية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية، بأنه من بين 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي، تم اكتشاف طائرتين حربيتين مضادتين للغواصات من طراز Shaanxi Y-8 في الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

تايوان ترسل طائرات وسفنًا بحرية

ووفقًا لوزارة الدفاع، لم تعبر أي طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت.

وردًا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنًا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

بكين أرسلت خلال الشهر الجاري 227 طائرة عسكرية حول تايوان

وأشارت الصحيفة إلى أن بكين أرسلت خلال الشهر الجاري 227 طائرة عسكرية و89 سفينة بحرية حول تايوان.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة الدفاع التايوانية.

وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها «جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز ردع الدولة المستقرة والتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة».