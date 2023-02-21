«التعليم» تحدد محذوفات منهج اللغة الفرنسية للفصل الدراسي الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضوعات الإطلاع والتعليم الذاتي لمادة اللغة الفرنسية (اللغة الأولي) الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، والصفوف أولي وتانية وثالثة بالمرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية.

الدروس الملغية بمادة اللغة الفرنسية

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الموضوعات الخاصة بالإطلاع من مناهج اللغة الفرنسية (اللغة الثانية) الصفوف الدراسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذه الدروس الملغية لن تخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعليم الذاتي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بما يرسل إلي المدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الأجزاء المحددة للإطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.